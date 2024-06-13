Приходько: оператор НТВ Валерий Кожин скончался после ранения в Горловке

Врачи не смогли спасти раненого в ходе обстрела ВСУ в Горловке оператора НТВ

Мэр донецкой Горловки Иван Приходько сообщил, что хирурги сделали все возможное, чтобы спасти жизнь раненного в ходе обстрела ВСУ оператора НТВ Валерия Кожина, но оказались бессильны, он скончался, пишет РИА Новости .

Сотрудники телеканала НТВ попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины в поселке Гольмовский Никитовского района Горловки. Минно-взрывные травмы получили три человека. Нападение ВСУ на Донецкую Народную Республику произошло днем 13 июня.

В итоге Кожин вместе с двумя коллегами оказался ранен. Всех троих госпитализировали в состоянии комы и прооперировали, но оператор НТВ не приходя в сознание скончался.

Корреспондент Алексей Ивлиев и еще один мужчина находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Медики сделали все возможное, чтобы спасти им жизни.