ТАСС: получившие ранение в Горловке журналисты НТВ находятся в коме

По информации врачей, журналисты телеканала НТВ, которые получили тяжелые ранения во время обстрела в Горловке, впали в кому, сообщает ТАСС .

Корреспондент Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников находятся в операционной. За их жизнь борются доктора.

Обстрел произошел в поселке Гольмовский Никитовского района Горловки. О произошедшем сообщил глава городского округа Иван Приходько.

Ранее трое сотрудник в МЧС пострадали при обстреле в ДНР. Во время инцидента они тушили пожар в Докучаевском городском округе. Мужчины сами добрались до медицинского учреждения.