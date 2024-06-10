Три сотрудника МЧС России пострадали на территории ДНР из-за действий ВСУ

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В Докучаевском городском округе ДНР пострадали три сотрудника МЧС России

Сотрудники МЧС России тушили пожар в Докучаевском городском округе, который произошел из-за попадания в дом взрывоопасного предмета и в итоге пострадали из-за болевых действий ВСУ, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале .

По данным МЧС, сотрудники личного состава самостоятельно добрались до больницы. Всем им оказана помощь и оказывается амбулаторное лечение.

Какие именно травмы получили спасатели, не уточняется.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по многоквартирному дому в Донецке. Среди мирного населения есть жертвы.