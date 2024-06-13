Трое сотрудников канала НТВ пострадали при обстреле в Горловке
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Трое сотрудников телеканала НТВ пострадали в Донецкой Народной Республике (ДНР). Они получили ранения при обстреле в Горловке, сообщает ТАСС.
О произошедшем сообщил глава городского округа Иван Приходько. Тяжелые ранения получили корреспондент Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ.
Обстрел произошел в поселке Гольмовский Никитовского района Горловки. Троих журналистов доставили в больницу.
Ранее сотрудники МЧС России тушили пожар в Докучаевском городском округе, который произошел из-за попадания в дом взрывоопасного предмета. В итоге все трое пострадали из-за боевых действий ВСУ.