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Трое сотрудников канала НТВ пострадали при обстреле в Горловке

Трое сотрудников телеканала НТВ пострадали в Донецкой Народной Республике (ДНР). Они получили ранения при обстреле в Горловке, сообщает ТАСС .

О произошедшем сообщил глава городского округа Иван Приходько. Тяжелые ранения получили корреспондент Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ.

Обстрел произошел в поселке Гольмовский Никитовского района Горловки. Троих журналистов доставили в больницу.

Ранее сотрудники МЧС России тушили пожар в Докучаевском городском округе, который произошел из-за попадания в дом взрывоопасного предмета. В итоге все трое пострадали из-за боевых действий ВСУ.