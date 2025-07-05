В Дагестане задержали чиновника по подозрению в хищении более 56 млн рублей

В Дагестане задержали главу Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева. По версии следователей, он мог украсть более 56 млн рублей на контракте по строительству водопровода, сообщает SHOT .

Амиралиев предложил директору некой фирмы заключить контракт по строительству водопровода в селах Губден и Гурбуки за 20% его стоимости. В результате преступных действий пропали 56 млн рублей.

Задержанный является племянником бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. Сейчас он также задержан по делу о незаконной приватизации «Дагнефтебазы».

Позже суд по иску Генеральной прокуратуры России наложил арест на две квартиры в Москве, которые связаны с родными Магомедова. Площадь каждой из арестованных квартир равна 88 квадратных метров. Обе стоят по 26 млн рублей.