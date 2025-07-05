В Дагестане задержали чиновника по подозрению в хищении более 56 млн рублей
В Дагестане задержали главу Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева. По версии следователей, он мог украсть более 56 млн рублей на контракте по строительству водопровода, сообщает SHOT.
Амиралиев предложил директору некой фирмы заключить контракт по строительству водопровода в селах Губден и Гурбуки за 20% его стоимости. В результате преступных действий пропали 56 млн рублей.
Задержанный является племянником бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. Сейчас он также задержан по делу о незаконной приватизации «Дагнефтебазы».
Позже суд по иску Генеральной прокуратуры России наложил арест на две квартиры в Москве, которые связаны с родными Магомедова. Площадь каждой из арестованных квартир равна 88 квадратных метров. Обе стоят по 26 млн рублей.