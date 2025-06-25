Госсекретаря Дагестана Магомедова задержали по делу о незаконной приватизации

У Магомедова и его родственников провели обыски. До этого ОАО «Дагнефтепродукт» владели власти республики. Однако в 2005 году компания стала частной и досталась чиновнику.

Предположительно, Магомедов и его семья владеют 4-этажным замком в Махачкале площадью около 4 тыс. «квадратов». Также ему и детям суммарно принадлежат 5 квартир в Москве.

Проблемы с нефтебазой в Махачкале возникали еще в 2016 году. Тогда поставщики временно ставили на паузу транзит нефти через терминал. У них возникли разногласия с руководством «Дагнефтепродукта».

В 2017 году, когда мужчина был депутатом Народного собрания Дагестана, у него нашли тайную квартиру за 95 млн рублей в Москве. По документам ей владела жена. В сведения о доходах имущество не включалось.