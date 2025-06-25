Силовики проводят обыски у основателя «Анжи», госсекретаря Дагестана Магомедова

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у основателя ФК «Анжи», государственного секретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова. SHOT сообщает, что силовики работают по адресам как самого государственного служащего, так и его родственников.

Обыски у Магомедова могут быть связаны с уголовным делом о незаконной приватизации «Дагнефтебазы». До этого ей владели власти республики. Однако в 2005 году компания стала частной и досталась чиновнику.

Недвижимость, которой владеет Магомедов, может быть конфискована. До этого чиновника ловили на скрытии собственного имущества.

В 2017 году, когда мужчина был депутатом Народного собрания Дагестана, у него нашли тайную квартиру за 95 млн рублей в Москве. По документам, ей владела жена. В сведения о доходах имущество не включалось.

В 2021 году Магомедов стал государственным секретарем Республики Дагестан. Он также был депутатом Госдумы шестого созыва, основателем и экс-президентом махачкалинского ФК «Анжи».