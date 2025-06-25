Замок в Дагестане и 5 квартир в Москве: список имущества госсекретаря Магомедова

У государственного секретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова и его семьи, предположительно, есть четырехэтажный замок в Махачкале площадью около четырех тыс. «квадратов». Также ему и детям суммарно принадлежат пять квартир в Москве, сообщает SHOT .

На территории особняка в Махачкале есть башни, пункт охраны и два отдельных дома на участке. Магомедову также принадлежит квартира в Москве площадью 160 квадратных метров.

У трех дочек госсекретаря Дагестана, предположительно, есть по квартире площадью примерно 90 квадратных метров в Москве. Они расположены в одном доме в Хорошевском районе и стоят около 40 млн рублей каждая.

Сын Магомедова какое-то время назад играл в ФК отца «Анжи». Его квартира в Москве чуть дороже, чем у сестер, — примерно 140 млн рублей. Площадь жилья составляет 160 квадратных метров. Оно расположено в Пресненском районе.

Обыски проводят в правительстве Махачкалы, по адресам, принадлежащим Магомедову, и на ряде иных объектов, которые связаны с «Дагнефтепродуктом».

Проблемы с нефтебазой в Махачкале возникали еще в 2016 году. Тогда поставщики временно ставили на паузу транзит нефти через терминал. У них возникли разногласия с руководством «Дагнефтепродукта».