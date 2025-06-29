Генпрокуратура арестовала две московские квартиры родных госсекретаря Дагестана

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Суд по иску Генеральной прокуратуры России наложил арест на две квартиры в Москве, которые связаны с родными государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. Об этом сообщает РИА Новости после изучения кадастровых и судебных документов.

Арест на две московские квартиры наложил суд Махачкалы. Иск подала Генпрокуратура России.

Площадь каждой из арестованных в Москве квартир равна 88 квадратных метров. Обе стоят по 26 млн рублей. По информации сервиса купли-продажи недвижимости «Циан», квартиры в таком районе продаются от 31 млн рублей.

Ранее Генпрокуратура России подала иск об изъятии в пользу государства нефтеперерабатывающего завода «Дагнефтепродукт» и сопутствующей инфраструктуры. Среди нее сеть АЗС, трубопроводы, а также резервуарные парки.