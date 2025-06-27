Иск Генпрокуратуры касается имущества госсекретаря республики Дагестана

Генпрокуратура РФ подала иск об изъятии в пользу государства нефтеперерабатывающего завода «Дагнефтепродукт» и сопутствующей инфраструктуры, сообщает ТАСС .

Ответчиками выступают действующий госсекретарь республики Магомед-Султан Магомедов, его сын и пять других родственников, а также две коммерческие компании.

Имущественный комплекс включает не только сам завод, но и сеть АЗС, трубопроводы и резервуарные парки. Магомедов руководил предприятием с 1991 по 2010 год, в том числе в период его приватизации в 2005 году. Сейчас прокуратура ставит под сомнение законность этой сделки 18-летней давности.

Среди ответчиков — ближайшие родственники чиновника, включая сына и нескольких женщин с отчеством «Магомедсултановна». Также фигурируют компании «МСБ холдинг» и «Транс тек».