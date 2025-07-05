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В московском аэропорту Шереметьево сняли ограничения на вылет самолетов

В столичном аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения на вылет воздушных судов. Аэрогавань работает в штатном режиме, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства, влиявшие на штатную работу аэропорта Шереметьево сняты», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Представитель Росавиации добавил, что с 12:00 по 14:00 субботы аэропорт Шереметьево принял 39 рейсов, а отправил — 8.

Ранее Артем Кореняко сообщал, что московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме. При этом аэропорт Шереметьево временно работает лишь на прием самолетов.