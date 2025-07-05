Росавиация: аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно

сегодня в 11:01

Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме. Аэропорт Шереметьево временно работает лишь на прием самолетов, сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Вместе с тем из-за наложенных временных ограничений на использование воздушного пространства в некоторых секторах московской воздушной зоны не исключены корректировки в расписании», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что авиакомпании самостоятельно определяют необходимость внесения изменений в расписание, основываясь на своих производственных программах.

Представитель Росавиации добавил, что в настоящее время специалисты усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в Московском регионе.

Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Ижевска и Иванова. Меры приняты для обеспечения безопасности воздушных судов. В течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 94 вражеских беспилотника самолетного типа в небе над РФ.