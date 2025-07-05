В аэропорту Ижевска введены ограничения на полеты гражданских самолетов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ижевска. Меры приняты для обеспечения безопасности воздушных судов, сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале .

Тем временем в аэропортах Пулково (Санкт-Петербург) и Саратов (Гагарин) сняли отграничения на полеты. В Пулково — около 05:30, а в Саратове — в 06:30. Они также вводились, чтобы обеспечить безопасность полетов.

В течение ночи — с 23:00 до 7:00 — дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 94 вражеских беспилотника самолетного типа в небе над Россией. Больше всего БПЛА сбили над Воронежской областью — 34.

Накануне ВСУ атаковали Ижевск беспилотником «Чаклун». В видео показан момент ликвидации БПЛА. Видно, что в дрон прилетает ракета, затем раздается мощный взрыв.