сегодня в 10:09

В видео показан момент ликвидации беспилотника. Видно, что в дрон прилетает ракета, затем раздается мощный взрыв.

С утра в Ижевске включаются сирены. Местный аэропорт ограничил работу. В Удмуртии действует усиленный режим безопасности.

Ранее на видео сняли, как украинские беспилотники атакуют подмосковный Сергиев Посад. Дроны ВСУ повредили электроподстанцию, также в результате атаки пострадали 2 человека.