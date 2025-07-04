В Ижевске сбит беспилотник ВСУ «Чаклун» — видео
SHOT: дрон ВСУ «Чаклун» сбили в Ижевске
ВСУ атаковали Ижевск беспилотником «Чаклун». БПЛА был сбит, сообщает SHOT.
В видео показан момент ликвидации беспилотника. Видно, что в дрон прилетает ракета, затем раздается мощный взрыв.
С утра в Ижевске включаются сирены. Местный аэропорт ограничил работу. В Удмуртии действует усиленный режим безопасности.
Ранее на видео сняли, как украинские беспилотники атакуют подмосковный Сергиев Посад. Дроны ВСУ повредили электроподстанцию, также в результате атаки пострадали 2 человека.