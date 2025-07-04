«Полетел еще один!»: атаку дронов на Сергиев Посад сняли на видео

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Момент атаки БПЛА в Сергиевом Посаде попал на видео

Очевидцы сняли на видео, как украинские беспилотники атакуют подмосковный Сергиев Посад. Кадры опубликовали «Осторожно, новости» .

На видеозаписи видно, как в рассветном небе, громко гудя, летит беспилотник самолетного типа.

«Полетел еще один!» — восклицает женщина за кадром.

БПЛА скрывается из поля зрения, затем раздается громкий взрыв.

Позднее стало известно, что дроны ВСУ повредили электроподстанцию, там разгорелся пожар. В результате без света остались 50 тыс. человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о 2 пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Сергиево-Посадский округ. Всего зафиксировано падение 4 дронов.

«Оба (пострадавших — ред.) доставлены в Сергиево-Посадскую больницу. Врачи оказывают помощь, состояние пострадавших — средней тяжести. Угрозы жизни нет», — заявил глава региона.