В аэропорту Иваново ввели ограничение на полеты для обеспечения безопасности

В аэропорту Иваново (Южный) ввели ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов. Такое решение принято для обеспечения безопасности, сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале .

Также действуют временные ограничения в аэропорту Ижевска. Тем временем в аэропортах Пулково (Санкт-Петербург) и Саратов (Гагарин) сняли отграничения на полеты. В Пулково — около 05:30, а в Саратове — в 06:30. Они также вводились, чтобы обеспечить безопасность полетов.

В течение ночи — с 23:00 до 7:00 — дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 94 вражеских беспилотника самолетного типа в небе над Россией. Больше всего БПЛА сбили над Воронежской областью — 34.

Ранее сообщалось, что в Чувашии зафиксировали атаку двумя украинскими беспилотниками. Один из них ударил по АО «Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения».