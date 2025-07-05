Строящийся склад и промпредприятие повреждены при атаке ВСУ в Чувашии
Утром в Чувашии зафиксировали атаку двумя украинскими беспилотниками. Один из них ударил по АО «Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения», сообщает глава Чувашской Республики Олег Николаев в Telegram-канале.
Производство на предприятии приостановили после прошлой атаки ВСУ в июне. Второй беспилотник повредил строящийся склад на Лапсарском проезде.
«Благодаря слаженной работе экстренных служб удалось избежать жертв и пострадавших», — написал Николаев.
Он подчеркнул, что все экстренные службы работают в усиленном режиме, власти держат ситуацию под контролем. Граждан попросили доверять только официальной информации.
Ранее над столицей Чувашии прогремели несколько взрывов. Местные жители зафиксировали около шести хлопков, в том числе в районе деревни Лапсары в 10 км от города.