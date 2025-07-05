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NBC News: Марка Цукерберга выгнали из Овального кабинета в Белом доме

Цукерберг неожиданно вошел в кабинет в момент встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с военным руководством страны, которые обсуждали новейший истребитель-невидимку F-47.

«Опасаясь, что у него (Цукерберга-ред.) нет допуска к секретной информации, чиновники попросили магната соцсетей подождать снаружи», — говорится в публикации.

Кроме того, в ходе встречи к Трампу заходила его молодая помощница, а также несколько раз звонил телефон главы Белого дома. После заседания несколько чиновников стали опасаться утечки конфиденциальной информации.

Ранее глава США Дональд Трамп официально одобрил новый федеральный бюджет, включающий беспрецедентные расходы на военные нужды страны. Речь идет о масштабных инвестициях в укрепление нацбезопасности, включая финансирование охраны границ, развитие новых технологий ПВО и создание перспективного боевого самолета — истребителя F-47.

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