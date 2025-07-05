Трамп утвердил оборонный бюджет-гигант

Документ предусматривает масштабные инвестиции в укрепление национальной безопасности, включая финансирование охраны границ, развитие новых технологий ПВО и создание перспективного боевого самолета — истребителя F-47.

Особое внимание уделено модернизации системы противоракетной обороны, получившей название «Золотой Купол». По словам администрации президента, данная программа позволит обеспечить надежную защиту территории Соединенных Штатов от возможных угроз.

При подписании документа произошел любопытный инцидент: председатель Палаты представителей Конгресса вручил Трампу символический подарок — небольшой молоток, традиционно используемый председателем для согласования государственных расходов. Этот жест подчеркнул переход значительной доли финансового контроля от законодательной ветви власти к исполнительной.

Однако не все восприняли этот акт позитивно. Некоторые демократы выразили обеспокоенность относительно последствий нового подхода к формированию бюджета. Эксперты указывают, что увеличение финансирования военных нужд сопровождается сокращением социальных программ и снижением налогов для богатых слоев населения.

Кроме того, глава Tesla и SpaceX Илон Маск открыто раскритиковал предложенную инициативу, предупредив о возможном росте государственного долга, обусловленного принятием указанного бюджета. Несмотря на критику, сторонники проекта подчеркнули, что документ обеспечит стабильность финансирования правительства на ближайшие годы благодаря увеличению лимита госдолга сразу на пять триллионов долларов.