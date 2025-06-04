Маск потребовал провалить голосование за бюджетный проект Трампа

Американский предприниматель, основатель компании Space X Илон Маск в своем аккаунте в соцсети Х потребовал провалить голосование за бюджетный проект президента США Дональда Трампа, который назвал «большим и прекрасным биллем», проведя параллель с фильмом «Убить Билла», сообщает РБК .

По мнению Маска, подготовленный Трампом законопроект является «отвратительной мерзостью». Предприниматель также назвал проект фразой KILL the BILL, обыграв название фильма «Убить Билла» с актрисой Умой Турман в главной роли.

«Позор тем, кто голосовал за него: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете», — написал Маск, потребовав провалить голосование за документ.

Маск покинул пост в Департаменте по повышению эффективности работы федерального правительства США в конце мая 2025 года. Он также заявлял, что проект Трампа увеличивает дефицит бюджета и подрывает все усилия департамента, направленные на его сокращение.

Ранее Маск позволил себе публично раскритиковать Трампа. При этом эксперты считают, что предприниматель и американский лидер смогут остаться друзьями, несмотря на происходящий кризис во взаимодействии.