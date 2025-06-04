Критика Маска расколола союз с Трампом

Неожиданная публичная атака предпринимателя Илона Маска на бюджетный законопроект президента США Дональда Трампа вскрыла глубокие трещины в, казалось бы, нерушимом альянсе, пишет РИА Новости со ссылкой на Axios.

По данным издания, за резкими словами предпринимателя скрывается целый «коктейль» обид — от сокращения субсидий для Tesla до «предательского» отказа от его кандидата в НАСА.

«Это был не просто импульсивный твит, а расчетливый удар ниже пояса», — цитирует портал чиновника администрации. Особое раздражение команды Трампа вызвал тот факт, что Маск выбрал для атаки свою же платформу X, превратив ее в оружие против бывших союзников.

Ключевой точкой напряжения стало решение FAA проигнорировать Starlink для управления авиаперелетами — проект, в который Маск вложил миллиарды. Но настоящей «красной линией» стало внезапное отстранение Джареда Айзекмана, которого предприниматель лично лоббировал на пост главы космического агентства.

Несмотря на публичную бурю, эксперты сходятся во мнении: этот конфликт — скорее театр теней. Обе стороны слишком зависят друг от друга — Маску нужны правительственные контракты, а Трампу — поддержка технологической элиты накануне выборов.

«Они будут делать вид, что ссорятся, но за кулисами уже ищут пути к примирению», — заключает вашингтонский политолог.

Ранее Маск назвал новый бюджетный законопроект США «отвратительной мерзостью» в своем посте на платформе X.