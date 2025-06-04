Основатель Tesla вновь вступил в конфликт с Белым домом из-за денег

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск разразился очередной резкой критикой в адрес администрации президента США Дональда Трампа, назвав новый бюджетный законопроект «отвратительной мерзостью» в своем посте на платформе X.

Это уже второе за неделю публичное столкновение бизнесмена с федеральными властями — ранее он выражал недовольство планами сокращения расходов, которые, по его мнению, подрывают работу созданного им Департамента по повышению эффективности правительства (DOGE).

Конфликт приобретает системный характер: Маск, известный своей приверженностью принципам рационального управления, все чаще выступает с критикой традиционного бюджетного процесса. Его позиция особенно показательна на фоне заявления о необходимости прекратить финансирование ООН.

Белый дом пока воздерживается от комментариев.