Дети заковали жителя Тувы в наручники, а ключи потеряли

Спасатели освободили жителя Тувы от наручников, в которые его заковали собственные дети, сообщает ГУ МЧС России по республике.

Инцидент произошел в поселке городского типа Каа-Хем. Пока мужчина спал, его маленькие дети нашли на улице наручники и решили примерить их на отца. Они случайно защелкнули их, а ключи до этого потеряли. Проснувшись и не найдя ключа, мужчина обратился в отдел полиции.

Правоохранители не имели возможности помочь местному жителю, поэтому обратились к спасателям. Сотрудники МЧС разрезали соединяющую цепь наручников, а затем одно кольцо браслета разобрали и разогнули. Второе кольцо открыли с помощью скрепки.

На спасательную операцию сотрудникам МЧС потребовался час.

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