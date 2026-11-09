В Луховицах подвели итоги конкурса «Неопалимая купина»

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Победителей и призеров муниципального этапа конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» наградили в Луховицах, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Торжественное подведение итогов муниципального этапа конкурса «Неопалимая купина» прошло в центре развития творчества детей и юношества муниципального округа Луховицы. На мероприятии отметили лучшие работы юных жителей округа, которые продемонстрировали творческий подход и знания правил пожарной безопасности.

Представители пожарно-спасательных подразделений поблагодарили детей за активное участие и вручили награды победителям и призерам.

Смотр-конкурс проходит в рамках ежегодного фестиваля «Детям Подмосковья – безопасную жизнедеятельность». Он объединяет сотни школьников, педагогов и сотрудников экстренных служб и направлен на формирование культуры безопасности у подрастающего поколения.

Такие мероприятия помогают вести профилактику пожаров среди детей и подростков, а также знакомят их с профессиями пожарного и спасателя.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.