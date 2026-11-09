3 млн новых деревьев высадили в Подмосковье за 2026 год

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин сообщил, что за 2026 год в регионе высадили 3 млн новых деревьев.

«По результатам текущего года план по искусственному лесовосстановлению 916 га выполнен. Работы по уходу на сегодняшний момент проведены в объеме 92%, все работы в графике, завершим до конца этого месяца. <…> (В лесопосадках — ред.) используем собственный посадочный материал», — сказал Алексей Ларькин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что в регионе с 2013 года проводятся массовые акции по посадке лесов.

Ранее Воробьев напомнил о важности лесовосстановительных работ для региона. Он призвал уделить больше внимания участкам у населенных пунктов.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма — очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

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