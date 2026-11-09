МинЖКХ Подмосковья представит проекты цифровизации отрасли на UtiliCon

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Министерство ЖКХ Московской области организует пленарную сессию о коммунальной инфраструктуре и цифровизации отрасли на выставке UtiliCon 2026, которая откроется 10 ноября в «Крокус Экспо», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Третья Международная выставка услуг, технологий и материалов для ЖКХ и строительства UtiliCon пройдет при поддержке Минстроя России. Ежегодно она становится площадкой для диалога заказчиков, поставщиков и органов власти.

Министерство ЖКХ Московской области проведет пленарную сессию о строительстве и эксплуатации коммунальной инфраструктуры, а также цифровой трансформации отрасли. Министр Кирилл Григорьев расскажет о современных методах управления инфраструктурой и проектах преобразования отрасли, в том числе о работе с обратной связью от жителей.

Деловую программу дополнит выставка полного жизненного цикла городской среды площадью 60 тыс. м². В мероприятии примут участие более 993 компаний из 68 регионов России и восьми стран мира.

Участники представят системы водоснабжения, вентиляции и отопления, цифровые сервисы и решения для автоматизации ЖКХ. Также на выставке покажут инженерное, лифтовое и газовое оборудование, материалы для утепления, фасадных и кровельных работ.

Посещение выставки и всех мероприятий деловой программы бесплатное. Зарегистрироваться можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.