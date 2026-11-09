«Люди спят с теми, с кем разговаривают»: протоиерей Ткачев — об изменах

Протоиерей Андрей Ткачев объяснил причины измен. По его словам, все дело в том, что супруги мало разговаривают друг с другом. Видео с его цитатой опубликовала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» журналистка Ксения Собчак.

Ткачев отметил, что иногда муж и жена забывают о диалоге, ограничиваются «четырьмя-пятью дежурными фразами» в неделю. Это может послужить причиной неверности.

В таком случае мужчина может найти собеседницу в ком-то другом, например, в коллеге по работе, которая будет обращать внимание на его внешний вид, кормить «вкусными бутербродами» и обсуждать современное кино. По словам священнослужителя, такие беседы обернуться интимной близостью.

Ткачев напомнил о тезисе «люди спят с теми, с кем разговаривают». Он призвал супругов не забывать про общение и находить время для диалога.

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