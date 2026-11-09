Молодые сотрудники Щелковского пожарно-спасательного гарнизона приняли присягу

Начальник Щелковского пожарно-спасательного гарнизона Вячеслав Никонов принял присягу у молодых сотрудников. На церемонии присутствовали студенты Щелковского колледжа, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

В Щелковском пожарно-спасательном гарнизоне прошла торжественная церемония принятия присяги молодыми сотрудниками. Начальник гарнизона Вячеслав Никонов пожелал им хорошей службы.

Студенты Щелковского колледжа стали свидетелями церемонии, а после официальной части посетили профориентационное занятие. Сотрудники гарнизона рассказали о профессиях в МЧС России и особенностях службы в разных подразделениях.

Особый интерес у студентов вызвало выступление Эмилии Агаповой — сотрудника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам Щелково, Лосино-Петровский и Фрязино. Она рассказала о профессии дознавателя пожарного надзора, показала «чемоданчик дознавателя» и объяснила назначение каждого предмета в нем.

Занятие завершилось экскурсией по пожарно-спасательной части № 44. Студенты познакомились с условиями службы пожарных, техникой и вооружением подразделения. Такие встречи помогают учащимся больше узнать о работе спасателей и пожарных и определиться с будущей профессией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.