Льготный автокредит возвращается с 1 декабря: кто сможет получить скидку до 35% и какие машины купить

Льготный автокредит с 1 декабря 2026 года: об условиях, скидках и списке авто читайте в материале РИАМО.

С 1 декабря 2026 года в России снова заработает программа льготного автокредитования. Покупатели смогут рассчитывать на государственную скидку до 35% стоимости автомобиля, но воспользоваться ею получится не при покупке любой машины и не всем желающим. Поддержка предназначена для отдельных категорий граждан, а выбор автомобилей ограничен требованиями к российскому производству и уровню локализации. Кому положена скидка, какие модели попадают под программу и как оформить льготный кредит, читайте в материале РИАМО.

Почему льготные автокредиты возвращаются с 1 декабря 2026 года

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Программу государственной поддержки спроса на автомобили приостановили в конце сентября 2026 года. Причиной стало досрочное исчерпание выделенных на нее бюджетных средств. По данным Минпромторга, за девять месяцев с помощью льготных автокредитов россияне приобрели около 123 тыс. автомобилей. Еще 54,8 тыс. машин реализовали по программе льготного лизинга.

О возобновлении обеих мер поддержки с 1 декабря сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров 28 октября. По его словам, Минпромторг и Минфин подготовили соответствующее предложение, которое получило одобрение правительства. При этом финансирование декабрьского этапа будет идти уже из лимитов 2027 года.

Это означает, что часть средств следующего бюджетного периода направят на поддержку покупателей раньше срока. Согласно параметрам проекта бюджета, на льготное автокредитование в 2027 году предусмотрено 7 млрд рублей. Для сравнения: в 2026 году на эту программу закладывали 20 млрд рублей. Поэтому рассчитывать на неограниченное количество субсидий не стоит: при высоком спросе выделенные средства могут быть освоены досрочно.

Кто может получить льготный автокредит в 2026 году

Фото - © Nart / Фотобанк Лори

Государственная программа рассчитана не на всех покупателей новых автомобилей. В рамках условий, действовавших в 2026 году, воспользоваться поддержкой могли следующие категории граждан:

Медицинские работники — сотрудники государственных медицинских организаций.

Работники образования — сотрудники государственных и муниципальных образовательных учреждений.

Участники специальной военной операции, а также члены их семей, если они соответствуют установленным требованиям.

Люди с инвалидностью.

Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми — для них предусмотрена отдельная мера поддержки «Семейный автомобиль».

Семьи с детьми, проживающие на Дальнем Востоке. Для них предусмотрены особые условия, в том числе возможность получить повышенную скидку при наличии одного несовершеннолетнего ребенка.

Важно учитывать, что сам по себе статус родителя, медицинского работника или педагога не гарантирует одобрения кредита. Заемщик должен подтвердить право на участие в программе документами, а банк — проверить соответствие требованиям и платежеспособность клиента.

Окончательный перечень категорий и требования к заемщикам для декабрьского запуска необходимо сверять с обновленными правилами Минпромторга и банков — на момент подготовки материала отдельного официального документа с новыми условиями еще не опубликовано.

Размер скидки по льготному автокредиту: сколько компенсирует государство

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Размер государственной поддержки зависит от типа автомобиля и региона покупки. По условиям программы 2026 года действовали следующие варианты:

20% от стоимости автомобиля — для подходящих под программу машин с двигателем внутреннего сгорания в большинстве регионов России.

25% — при покупке автомобиля на территории Дальневосточного федерального округа при соблюдении специальных условий.

35%, но не более 925 тыс. рублей — при покупке электромобиля или последовательного гибрида, включенного в перечень Минпромторга.

10% — скидка по программе «Семейный автомобиль» для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми.

Например, при покупке автомобиля с двигателем внутреннего сгорания за 1,5 млн рублей скидка в размере 20% составит 300 тыс. рублей. Если машина стоит 2 млн рублей, размер поддержки может достигнуть 400 тыс. рублей.

Для электромобиля стоимостью 3 млн рублей расчетная скидка в 35% составила бы 1,05 млн рублей, однако действует ограничение: государство компенсирует не более 925 тыс. рублей.

Эти проценты не следует складывать между собой. Нельзя автоматически прибавить к базовой скидке 20% еще 10% за наличие детей и получить общую скидку 30%. Для каждой категории и типа автомобиля действуют собственные правила предоставления субсидии. Точные условия сочетания льгот нужно уточнять после публикации правил декабрьского этапа.

Какие автомобили подходят для льготного автокредитования

Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори

Программа распространяется не на весь рынок новых машин, а на автомобили российского производства, которые соответствуют требованиям по локализации. Для моделей с двигателем внутреннего сгорания в 2026 году действовали два основных ограничения: стоимость не должна превышать 2 млн рублей, а уровень локализации должен составлять не менее 2,5 тыс. баллов по системе, установленной правительством.

Под эти требования попадали модели Lada, УАЗ и ГАЗ полной массой до 3,5 тонны. При этом право на субсидию зависит не только от марки, но и от конкретной модели и комплектации: если цена автомобиля превышает установленный предел, воспользоваться программой не получится.

Отдельные условия предусмотрены для электромобилей и последовательных гибридов российского производства. Для них ограничение по максимальной стоимости не применяется, однако автомобиль должен входить в утвержденный перечень Минпромторга. В список, опубликованный для программы 2026 года, входили отдельные модели Evolute, Voyah, «Москвич 3е», «Амберавто А5» и Eonyx.

Ключевое условие — российское производство и соответствие установленным требованиям. Поэтому сам факт продажи автомобиля в российском автосалоне не означает, что на него распространяется господдержка. Импортные машины, в том числе ввезенные из Китая, автоматически под программу не попадают.

Как работает программа льготного автокредита и чем она отличается от обычного займа

Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори

Государственная программа не означает, что покупателю предоставят кредит под специальную низкую процентную ставку. Механизм устроен иначе: государство субсидирует часть стоимости автомобиля, а покупатель оформляет обычный целевой автокредит в банке, участвующем в программе.

Скидка уменьшает сумму, которую необходимо внести за автомобиль. Например, если машина стоит 1,5 млн рублей, а покупателю положена субсидия 300 тыс. рублей, кредит и первоначальный взнос рассчитываются с учетом уменьшенной стоимости. Конкретная схема оформления зависит от банка и условий договора.

Процентную ставку кредитор устанавливает самостоятельно. Поэтому даже при получении государственной скидки заемщику необходимо сравнить полную стоимость кредита, размер первоначального взноса, ежемесячный платеж, стоимость страховок и дополнительные услуги. Наличие субсидии само по себе не делает банковское предложение самым выгодным.

Купленный автомобиль, как правило, остается в залоге у банка до полного погашения задолженности. Продать или переоформить его без соблюдения условий кредитного договора не получится.

Как оформить льготный автокредит: пошаговая инструкция

Фото - © Алексей Смышляев / Фотобанк Лори

Чтобы воспользоваться программой, покупателю необходимо:

Проверить право на участие. Нужно определить, относится ли заемщик к одной из льготных категорий, и подготовить документы, подтверждающие это. Выбрать подходящий автомобиль. Модель и конкретная комплектация должны соответствовать требованиям программы, в том числе по стоимости и локализации. Найти банк и автосалон — участников программы. Не каждый дилер и не каждая кредитная организация оформляют субсидированные займы. Подать заявку на автокредит. Банк проверит документы, доходы и кредитную историю заемщика, а также соответствие условиям господдержки. Подписать договор и оформить покупку. Размер субсидии должен быть отражен в документах, а итоговая стоимость автомобиля и параметры кредита — понятны покупателю до подписания.

Перед оформлением стоит запросить у дилера расчет полной стоимости машины с учетом государственной скидки и отдельно — без нее. Это поможет понять, действительно ли предложение выгодно, а не компенсируется ли размер льготы дополнительными услугами или менее привлекательными условиями кредитования.

Что известно об условиях льготного автокредитования с 1 декабря

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Главное подтвержденное изменение — возобновление программы после осенней приостановки. Однако пока нельзя считать, что все условия, действовавшие до сентября, автоматически сохранятся без изменений. Правительство объявило дату перезапуска и источник финансирования, но подробные правила декабрьского этапа на момент подготовки материала еще не опубликованы.

Покупателям стоит следить за сообщениями Минпромторга и банков-участников. В первую очередь необходимо проверить актуальный список автомобилей, категории получателей, размеры скидок и требования к заемщикам. Также важно учитывать ограниченность финансирования: в 2027 году на программу предусмотрено 7 млрд рублей, то есть существенно меньше, чем было заложено на 2026 год.