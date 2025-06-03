Маск отреагировал на заявление Гутерреша о цифровых медиа
Американский миллиардер Илон Маск вызвал новый международный резонанс, призвав прекратить финансирование Организации Объединённых Наций, сообщает «Царьград».
Его гневная реакция последовала после заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, который обвинил социальные платформы в распространении дезинформации и разжигании межнациональной розни.
"Лишите ООН финансирования", — кратко, но ёмко выразил свою позицию владелец платформы X в своём микроблоге.
Параллельно с этим скандалом в ООН прошли значимые структурные изменения. Генеральная Ассамблея определила новых непостоянных членов Совета Безопасности на 2026-2027 годы. В состав вошли Демократическая Республика Конго, Либерия, Бахрейн, Колумбия и Латвия. Эти страны получат возможность влиять на ключевые решения по вопросам международной безопасности.
Эксперты связывают резкую позицию Маска с опасениями по поводу возможного усиления регулирования социальных сетей под эгидой ООН. Особую остроту ситуации придаёт тот факт, что заявление прозвучало в момент важных кадровых перестановок в организации.