Маск отреагировал на заявление Гутерреша о цифровых медиа

сегодня в 22:20

Его гневная реакция последовала после заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, который обвинил социальные платформы в распространении дезинформации и разжигании межнациональной розни.

"Лишите ООН финансирования", — кратко, но ёмко выразил свою позицию владелец платформы X в своём микроблоге.

Параллельно с этим скандалом в ООН прошли значимые структурные изменения. Генеральная Ассамблея определила новых непостоянных членов Совета Безопасности на 2026-2027 годы. В состав вошли Демократическая Республика Конго, Либерия, Бахрейн, Колумбия и Латвия. Эти страны получат возможность влиять на ключевые решения по вопросам международной безопасности.

Эксперты связывают резкую позицию Маска с опасениями по поводу возможного усиления регулирования социальных сетей под эгидой ООН. Особую остроту ситуации придаёт тот факт, что заявление прозвучало в момент важных кадровых перестановок в организации.