Система-112 Одинцовского округа приняла свыше 8700 обращений за неделю

Жители Одинцовского округа со 2 по 8 ноября направили в Систему-112 свыше 8700 обращений. Почти половина из них касалась вызова скорой помощи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За неделю со 2 по 8 ноября в Систему-112 Одинцовского округа поступило свыше 8700 обращений. Из них 4146 касались вызова скорой медицинской помощи. В полицию и Госавтоинспекцию жители обращались 1662 раза, по линии МЧС и пожарной охраны зафиксировали 234 вызова, в газовую службу — 381.

Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы напомнили об опасности столкновений с дикими животными на ноябрьских дорогах. В сумерках мокрый асфальт поглощает свет фар, а грязные обочины сливаются с темнотой. В таких условиях в Подмосковье учащаются ДТП с лосями и кабанами, которые выходят к трассам в поисках соли и новых мест кормежки.

В зоне действия знака «Дикие животные» операторы рекомендуют снижать скорость до 70 км/ч даже на пустой дороге. Взрослый лось весит до 500 кг и может появиться из темноты за секунду. При виде животного на обочине нельзя сигналить и мигать фарами: оно может запаниковать и броситься под колеса. Следует медленно остановиться и дать ему уйти.

Если столкновение произошло, нельзя подходить к раненому зверю. Необходимо съехать на обочину, включить аварийную сигнализацию и вызвать ДПС через приложение «112 МО». Приложение доступно в App Store, RuStore и Google Play.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.