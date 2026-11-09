Команда Ленинского округа участвует в финале проектного чемпионата

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Команда Ленинского городского округа представляет муниципалитет в Москве в финале Проектного чемпионата ассоциации малых и средних городов России. Победителей объявят 10 ноября в Национальном центре «Россия», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В состав делегации Ленинского городского округа вошли три члена ассоциации ветеранов СВО. Финальные соревнования продлятся четыре дня.

Проектный чемпионат ассоциации малых и средних городов России объединяет муниципальные команды со всей страны. Участники разрабатывают и защищают проекты, направленные на развитие городов и повышение качества жизни людей.

Одну из идей команды из Видного представил Герой России Рашид Галиуллин. Он предложил организовать пилотную программу адаптации участников СВО к мирной жизни.

«Сегодня они представляют округ в финале Проектного чемпионата ассоциации малых и средних городов России — это серьезная борьба и большая ответственность», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов, говоря о ветеранах СВО.

В администрации подчеркнули важность поддержки команды и призвали жителей пожелать землякам удачи. Церемония объявления победителей пройдет 10 ноября в Национальном центре «Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.