В Мытищах завершился XI фестиваль «Дружба народов»

Ученики восьмых классов школы № 19 представили традиции народов России на XI фестивале «Дружба народов», который завершился 6 ноября в микрорайоне Пироговский в Мытищах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль прошел в центре культуры «Подмосковье» при поддержке Русского географического общества. Девять команд подготовили творческие номера, визитные карточки и дегустацию национальных блюд.

Жюри отметило высокий уровень подготовки участников и не смогло выбрать единственного победителя. Гран-при разделили 8 «А» класс, представивший культуру калмыков, и 8 «М» класс, познакомивший зрителей с традициями башкир.

По словам организаторов, фестиваль стал не только конкурсом, но и праздником единства. Несмотря на соперничество, команды активно поддерживали друг друга. Мероприятие напомнило о важности сохранения многонационального культурного наследия страны.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.