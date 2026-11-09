Спортсмены Ленинского округа выступили на «Кубке мужества» в Перми

Ветераны СВО из Ленинского округа Иван Редлер, Руслан Абушаев и Максим Фомин приняли участие во Всероссийском инклюзивном спортивном фестивале «Кубок мужества», завершившемся 6 ноября в Перми. Команда Подмосковья победила в общекомандном зачете, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль объединил более 600 спортсменов из 60 регионов России. Представитель Ленинского округа Руслан Абушаев выиграл соревнования по настольному теннису и занял третье место в фиджитал-боксе. Андрей Фомин завоевал серебро в фиджитал-боксе.

Уточняется, что Руслан Абушаев завоевал первое место в соревнованиях по настольному теннису, а также стал третьим в фиджитал-боксе. Иван Редлер занял четвертое место в зачете по пауэрлифтингу и пятое место в гиревом спорте. Всего на протяжении трех дней ветераны соревновались в четырех дисциплинах: настольном теннисе, шахматах, пауэрлифтинге и метании ножей. В отдельную программу вошли гиревой спорт и фиджитал-бокс.

«Адаптивный спорт сегодня играет огромную роль в реабилитации ветеранов СВО: он помогает восстановить физическое здоровье, вернуться к активной жизни и найти новых друзей. Команда Подмосковья заняла первое место в общекомандном зачете — достойный результат», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Турнир направлен на реабилитацию и социализацию ветеранов боевых действий, развитие инклюзивного спорта и вовлечение участников СВО в активную общественную жизнь. В администрации добавили, что Ленинский округ продолжит поддерживать спортивные инициативы и расширять возможности для занятий адаптивной физкультурой.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.