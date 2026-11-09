В парке «Патриот» открыли объединенную историческую выставку

На открытии гостей приветствовали врио директора Центрального парка «Патриот» Кирилл Сорокин, заместитель начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенант Виктор Новожилов, председатель совета фонда имени военного корреспондента Ольга Прокофьева, военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько и председатель союза журналистов России Владимир Соловьев.

Концертную программу представил Центральный концертный образцовый оркестр Военно-Морского Флота Российской Федерации имени Н. А. Римского-Корсакова.

Выставка объединила шесть проектов: историческую экспозицию «Честь. Слово. Память», выставку учебно-тренировочных средств ко Дню ракетных войск и артиллерии, фотовыставку «300 – 30 – 3», тематическую выставку к 115-летию М. К. Янгеля, интерьерную фотовыставку «На земле, в небе и на море» и экспозиции ко Дню морской пехоты. Обе фотовыставки подготовило РИА «АРМИЯ РОССИИ».

Экспозиции доступны до 22 ноября в часы работы парка. Вход бесплатный. Возрастное ограничение — 6+.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.