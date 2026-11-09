Глава Ленинского округа и депутаты Мособлдумы посетили котельную в Суханово

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и депутаты Мособлдумы Диана Алумянц и Сергей Арбузов посетили реконструируемую котельную в деревне Суханово. Обновление объекта началось в 2025 году по государственной программе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В котельной установили три новых котла общей мощностью 3 МВт, четыре теплообменника и десять насосов, смонтировали газовую часть. Сейчас продолжаются общестроительные работы, завершается обвязка оборудования трубопроводами. Новый газопровод подключили к смонтированной газорегуляторной установке и начали наладку регулятора газа.

«Новое оборудование позволит сделать отопление и горячее водоснабжение для жителей более надежными и качественными. К середине ноября планируем приступить к пусконаладочным работам. Держим ход реконструкции на контроле, чтобы все было завершено в срок», — отметил Станислав Каторов.

Существующее котельное оборудование позволяет подавать теплоноситель при температуре до −5 °С. Строительные работы продолжатся до конца года: здание утеплят, заменят кровлю и крышу, проведут внутренний косметический ремонт.

Котельную построили в 1960 году. Долгое время в ней использовали шесть котлов НР-18, два из которых уже вышли из строя. Реконструкция повысит надежность теплоснабжения жителей деревни и социальных объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что теплообъекты на котельных, трассах и в домах требуют объективного контроля, чтобы ничего не замалчивалось, а все работы реализовывались в соответствии с графиком.

«Мы много и подробно говорили о теплоснабжении — эта программа у нас сегодня активно реализуется. Мы видим, где и какие вопросы требуют особого контроля, особого внимания. Знаю, что и профильное министерство энергетики, и все главы, кто отвечает персонально за проекты, сопровождают их», — сказал Воробьев.