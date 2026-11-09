Как купить натуральную шубу с рук, не переплатить и не пожалеть

В материале РИАМО — о том, как купить шубу с рук, что спросить, что посмотреть и на чем нельзя экономить при покупке.

Выберете мех для шубы: норка, соболь, нутрия или кролик Фото - © Нигматуллин Ленар / Фотобанк Лори Прежде чем листать объявления, поймите, что вы ищете. От вида меха зависит и цена, и то, сколько шуба проживет. Самыми износостойкими считаются норка, соболь, бобр и выдра. Хорошо носится стриженая нутрия и мутон (обработанная овчина). Песец, лиса и енот выглядят роскошно и дают много тепла, но ворс у них мнется и вытирается быстрее. Кролик красив и дешев, но недолговечен: через пару сезонов на рукавах и по подолу он может заметно поредеть. Еще подумайте, где и как вы будете носить шубу. Для города и поездок на машине подойдет и легкая норка, а для давки в общественном транспорте и сумки на плече лучше взять более прочный мех. Если не хотите ухаживать за шубой, как за хрупкой вещью, выбирайте мех попроще и без светлых оттенков: на светлом лучше видны желтизна и пятна.

Узнайте точный размер и длину Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори Размер на бирке часто не совпадает с реальным: шубы шили в разные годы и в разных странах, а многие переделывали. Поэтому не верьте надписи «44–46», а просите у продавца точные мерки. Нужны ширина плеч, длина рукава, обхват груди и бедер, длина по спинке. Сравните их с вашей любимой курткой или пальто. Помните, что под шубу вы наденете свитер, поэтому запас в плечах и проймах нужен. Слишком тесная шуба быстро вытрется на сгибах, а на узких рукавах кожа может треснуть.

Внимательно читайте объявление и проверяйте продавца Фото - © сгенерировано ИИ Начните с фотографий. В хорошем объявлении есть снимки при дневном свете: общий вид спереди и сзади, крупно рукава, воротник, подол, изнанка, подкладка и бирки. Если у продавца только фото на манекене или картинки «как из журнала», запросите свежие снимки. Подозрительно, если снимки явно взяты из интернета, а фото сделаны в плохом свете или сильно отредактированы. Насторожиться стоит и при слишком низкой цене. «Норка, 15 тысяч, срочно, переезд» — повод задуматься. Сравните цену с похожими шубами: если она вдвое ниже рынка, у шубы есть скрытый изъян, либо это не норка. Проверьте и продавца: сколько он на сайте, сколько у него отзывов, что еще продает. Тревожный знак, если человек сразу просит перейти в мессенджер, внести предоплату на карту или торопит вас.

Какие вопросы задать продавцу шубы с рук до покупк Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Не стесняйтесь расспрашивать: хороший продавец ответит спокойно и подробно. Из какого меха шуба, натуральный ли цвет или мех крашеный?

Где и когда ее покупали, сохранились ли чек, бирки, гарантийный талон?

Сколько сезонов носили, как часто, в каких условиях?

Была ли шуба в чистке, в ремонте, ее укорачивали, перешивали, меняли подкладку?

Как хранилась: в чехле, на плечиках, в шкафу рядом с нафталином?

Есть ли запах, пятна, потертости, дырки, лысины?

Почему продаете?

Можно ли примерить, прислать видео при дневном свете, приехать посмотреть? Если продавец отвечает уклончиво, раздражается или меняет версии, лучше прекратить переписку с ним.

Изучайте этикетки и бирки Фото - © Андрей Аркуша / Фотобанк Лори У фабричной шубы внутри есть этикетка, обычно пришитая у шва или на подкладке. На ней указывают производителя, страну, вид меха, размер и рост, артикул и рекомендации по уходу. Если надписи стерты, отрезаны или бирка явно не от этой вещи, спросите, почему. Это не всегда обман: этикетки обрезают ради удобства или теряют при переделках. Но тогда о составе придется судить только по самой шубе.

Как понять, что мех натуральный Фото - © Aleksandr Golubev / Фотобанк Лори Проще всего посмотреть на изнанку. У натурального меха сзади кожа (мездра): мягкая, матовая, гладкая на ощупь. У искусственного это тканевая или трикотажная основа, где видны нити. Затем раздвиньте ворс пальцами: у натурального меха волоски растут прямо из кожи, у искусственного торчат из переплетения нитей. Еще у настоящего меха два слоя: длинная ость и мягкий густой подшерсток, а у подделки обычно один однородный ворс. Обратите внимание на запах. Натуральный мех пахнет слабо, а искусственный иногда отдает химией. Также у настоящего меха нет идеально ровной, «пластиковой» поверхности: оттенок и рисунок чуть меняются от шкурки к шкурке. Если сомневаетесь, можно осторожно проверить одну-две ворсинки: натуральные при горении пахнут паленой шерстью и рассыпаются в пепел, искусственные плавятся и пахнут пластиком. Но делайте это только на незаметном участке и с разрешения продавца.

Внимательно осматривайте шубу при встрече Фото - © Андрей Аркуша / Фотобанк Лори Встречайтесь при дневном свете или хотя бы в хорошо освещенном помещении: при «теплой» лампе легко скрыть потертости. Осматривайте шубу не спеша. Сначала оцените мех. Он должен быть густым, блестящим и равномерным. Проведите по нему ладонью против роста: ворс должен возвращаться на место, а на руке не должно оставаться много волос. Слегка встряхните шубу: если мех сыплется клоками, кожа сухая. Осмотрите самые нагруженные места: рукава, подмышки, локти, подол, воротник, карманы. Там чаще всего вытирается ворс и появляются лысины. Потом проверьте кожу. Посмотрите изнанку в швах и по подолу. Кожа должна быть мягкой и немного эластичной. Если она жесткая, ломкая, трескается при легком сгибе или шуршит, как бумага, это самый серьезный изъян: сухую мездру не «вылечить», и шуба скоро начнет рваться. Обратите внимание на темные пятна и запах сырости или плесени. Затем изучите швы и подкладку. Аккуратные одинаковые швы говорят о фабричной работе. Если нитки разные, строчка кривая, а в мехе видны вставки и заплатки, шубу ремонтировали. Подкладка не так критична, ее можно заменить, но учитывайте это в цене. Проверьте фурнитуру: крючки, пуговицы, молнии, петли. Наконец, посмотрите, не перекрашивали ли мех. Если цвет на поверхности заметно отличается от цвета у основания волос, мех мог быть окрашен или тонирован. Это не всегда плохо, но хорошая окраска стоит дорого, а дешевая оставляет следы на ладони и белой салфетке.

Примеряйте шубу Фото - © Aleksandr Golubev / Фотобанк Лори Примерка нужна всегда. Наденьте шубу и поднимите руки, сядьте, обнимите себя, согните локти. Рукава не должны стягивать, плечи не должны врезаться, а подол не должен заваливаться набок. Если покупаете шубу под конкретное пальто или свитер, возьмите их с собой. Не покупайте шубу «на вырост»: сузить мех сложно, а расширить почти невозможно.

Как торговаться и безопасно платить Фото - © Aleksandr Golubev / Фотобанк Лори Цена на Авито почти всегда включает запас на торг, особенно если объявление висит долго. Опирайтесь на реальные изъяны: чистка, замена подкладки, ремонт рукавов стоят денег, и их можно вычесть из цены. Сравните предложение хотя бы с пятью похожими шубами в вашем городе, чтобы понимать рынок. Деньги переводите только после осмотра. Предоплату на карту незнакомому человеку лучше не отправлять. Встречайтесь в людном месте: в торговом центре, у метро, в магазине с примерочными. Не ходите в одиночку и сообщите близким, куда идете. Если продавец из другого города и предлагает отправку через Авито Доставку, внимательно прочитайте условия на странице объявления: можно ли осмотреть вещь при получении и как оформляется возврат. Просите видео упаковки и подробные фото перед отправкой.

Что сделать после покупки шубы Фото - © Aleksandr Golubev / Фотобанк Лори Если шуба понравилась, отнесите ее на профессиональную чистку: так уйдут запахи и накопленная пыль. Не стирайте дома и не сушите на батарее. Храните мех на широких плечиках в чехле, который дышит, а не в целлофане. Не прижимайте шубу к другим вещам, не носите сумку на плече и не сидите в ней за рулем с ремнем поверх: в этих местах ворс вытирается быстрее всего.