В Подольске открыли детский сад «Семицветик» после капремонта

Дошкольное отделение № 2 «Семицветик» школы № 12 в Подольске возобновило работу 30 октября после комплексного капремонта. Родителям показали обновленный детский сад на дне открытых дверей 7 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Детский сад на улице Кирова, 53А, отремонтировали по губернаторской программе в рамках нацпроекта «Семья». Во время дня открытых дверей родители осмотрели здание площадью более 1,9 тыс. квадратных метров.

В нем обновили кровлю, фасад, инженерные коммуникации, полы, окна и освещение. Оборудовали просторный спортзал с детскими скалодромами, пищеблок с современным оборудованием, группы с новой мебелью и кабинеты логопеда, дефектолога и психолога. Во дворе установили игровые модули и обустроили спортивные площадки с безопасным ударопоглощающим покрытием.

«Сегодня мы пригласили родителей, чтобы показать результат ремонта: новое оснащение пищеблока, спортивный зал, игровые площадки и кабинеты специалистов, которые рассказали об особенностях занятий с детьми», — отметила директор школы № 12 Ирина Бурулева.

Мама воспитанницы Оксана Солодовникова рассказала, что раньше сад посещал ее старший сын, а теперь — дочь Милана. Семья наблюдала за ремонтом, ежедневно проезжая мимо здания.

«Результат превзошел ожидания: все очень удобно, группы просторные и светлые, а в каждой группе появились детские сушилки. Ребенок ходит в садик с восторгом», — поделилась Оксана Солодовникова, отметив заслугу воспитателей.

День открытых дверей завершился музыкальным представлением для родителей в обновленном зале.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.