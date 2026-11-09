Юнармейцы из Ногинска завоевали два серебра на межрегиональном турнире

Воспитанники Дома Юнармии из Богородского округа заняли два вторых места на открытом межрегиональном турнире по русскому боевому искусству. Соревнования прошли 7 ноября в Химках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» собрал более 90 спортсменов — воспитанников военно-патриотических клубов из Москвы, Подмосковья и других регионов России.

Богородский округ представили воспитанники Дома Юнармии из объединения «Рукопашный бой и самооборона» МБУ «ЦДПМ». Команда выступала под руководством педагога-организатора Алексея Сердечнова.

Дмитрий Алешин и Билол Рахимов заняли вторые места. Евгений Бурлаченко получил награду в номинации «Воля к победе». В составе команды также выступили Степан Копылов, Дмитрий Мовчан, Глеб Берестняков и Вячеслав Шпагин.

Соревнования проводились по российской отечественной системе самозащиты. Она требует не только техники и физической подготовки, но и умения держать удар и сохранять хладнокровие в стрессовой ситуации.

Турнир посвятили 13-й годовщине основания Московской областной общественной организации «Военно-патриотическое объединение «СОВА»» имени Дмитрия Кириллова.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.