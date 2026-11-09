В Одинцовском округе 10 бойцам вручили удостоверения ассоциации ветеранов СВО

Десять защитников Отечества получили членские удостоверения ассоциации ветеранов СВО на церемонии в Горках-10 Одинцовского округа 8 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Документы бойцам вручили руководитель местного отделения ассоциации ветеранов СВО Александр Журавлев и советник министра культуры, Герой России Илья Споняков. После церемонии участники сделали общее фото на память.

Окружная ассоциация развивает творческие и патриотические проекты, помогая ветеранам находить свое место в мирной жизни. Встреча подчеркнула преемственность поколений и поддержку защитников Отечества.

Филиал ассоциации в Одинцовском округе образовали в марте 2025 года. Сейчас он объединяет более 200 ветеранов, которые активно участвуют в общественной деятельности.

Организация содействует социальной адаптации бойцов, помогает решать бытовые вопросы, оказывает юридическую и медицинскую поддержку. Ветераны проводят патриотические мероприятия, помогают семьям и участвуют в решении конкретных жизненных вопросов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.