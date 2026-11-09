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Корональная дыра на Солнце превратилась в «котика» — фото

На Солнце образовалась необычная корональная дыра, которая напоминает форму кота, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале .

«Корональная дыра между тем превратилась в котика. Для этого, правда, Солнце пришлось повернуть», — говорится в сообщении.

На опубликованном снимке видно, как корональная дыра напоминает по форме кота с большими усами и огромным хвростом.

Накануне на Солнце произошли три мощные вспышки класса M. До этого число вспышек за сутки повторило рекорд XXI века.

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