Корональная дыра на Солнце превратилась в «котика» — фото
На Солнце образовалась необычная корональная дыра, которая напоминает форму кота, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.
«Корональная дыра между тем превратилась в котика. Для этого, правда, Солнце пришлось повернуть», — говорится в сообщении.
На опубликованном снимке видно, как корональная дыра напоминает по форме кота с большими усами и огромным хвростом.
Накануне на Солнце произошли три мощные вспышки класса M. До этого число вспышек за сутки повторило рекорд XXI века.
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