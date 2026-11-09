Форум «Точка развития» в Подольске собрал 170 молодых активистов

Молодежный форум «Точка развития» прошел с 6 по 8 ноября в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» в Подольске. Его участниками стали 170 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

IV форум «Точка развития» объединил старшеклассников, студентов подольских колледжей, молодых специалистов, педагогов и активистов городских общественных организаций.

Главной темой программы стал личный бренд. Участники развивали надпрофессиональные навыки, необходимые для карьеры: командную работу, эффективную коммуникацию и тайм-менеджмент. Они изучали саморефлексию, самопрезентацию и влияние личного имиджа на восприятие человека в обществе. Для преподавателей и кураторов организовали отдельный трек по наставничеству.

Программа включала образовательные интенсивы с экспертами, просветительские встречи и вечерние творческие мероприятия.

«Я приехала на форум, чтобы научиться уверенно подавать свои сильные стороны, работать в команде и найти единомышленников. Эти три дня дают отличный импульс двигаться дальше», — поделилась ученица гимназии № 7 Марина Тегниряднова.

На открытии участников напутствовали председатель Московской областной организации «Российский союз молодежи» Артем Репяхов, депутат совета депутатов округа Илья Скоморохов и начальник отдела комитета по культуре, туризму и молодежной политике Анна Григорьева.

Форум организовал комитет по культуре, туризму и молодежной политике администрации городского округа Подольск при поддержке местного отделения «Российского союза молодежи».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.