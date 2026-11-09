Студенты в Одинцове обсудили творчество Пахмутовой и Добронравова

Первокурсники «Одинцовского техникума» 9 ноября познакомились с творческим союзом Александры Пахмутовой и Николая Добронравова на занятиях цикла «Разговоры о важном», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В понедельник, 9 ноября, в «Одинцовском техникуме» прошли очередные занятия цикла «Разговоры о важном». Студенты первого курса узнали о творческом союзе композитора Александры Пахмутовой и поэта-песенника Николая Добронравова.

Вместе с педагогами первокурсники обсудили, как искусство может служить Отечеству, объединять людей, поддерживать в трудные моменты и сохранять память об исторических событиях.

Для студентов 2–4-х курсов провели занятие «От мечты к открытиям. К 315-летию со дня рождения М. В. Ломоносова». Участники познакомились с главными событиями его жизни и обсудили, как любознательность, образование и упорный труд помогают развивать способности.

Педагоги напомнили о вкладе Михаила Ломоносова в науку, литературу, русский язык, искусство и просвещение. Они также подчеркнули, что открытия особенно ценны, когда помогают людям и развитию страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.