Около 300 каратистов из 12 регионов выступили на турнире в Подольске

Участники в возрасте 10–15 лет разыграли награды «Кубка Подольских курсантов» по киокушину 7 ноября в спортивном центре «Юность» в Подольске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Областные соревнования собрали каратистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Смоленской, Ивановской, Владимирской, Калужской областей, Республики Коми и других регионов. Турнир является официальным первенством Московской области и назван в честь подвига Подольских курсантов 1941 года.

Заместитель главы городского округа Подольск Михаил Саруханов приветствовал участников и пожелал им красивых поединков, честной борьбы и уверенного боевого настроя. Спортсмены разыграли награды и выполнили нормативы на спортивные разряды в кумитэ — полноконтактных поединках в разных весовых категориях — и ката — демонстрации техники.

«Турнир имеет статус областного, но благодаря широкой географии участников и высокому уровню конкуренции в 2027 году мы рассчитываем повысить его категорию до межрегионального или Всероссийского», — отметил руководитель подольской школы киокушин, президент региональной федерации кекусинкай, четырехкратный чемпион мира Алексей Фирсанов.

Среди участников была 11-летняя Злата Степченко, пятиклассница школы № 30. Она тренируется с четырех лет у Максима Попкова. У спортсменки пятый кю — желтый пояс с зеленой полоской. Зимой она планирует сдать экзамен на зеленый пояс.

«Сегодня выступаю в поединках кумитэ и очень хочу победить и стать чемпионкой «Кубка Подольских курсантов», — поделилась Злата Степченко.

В городском округе Подольск контактным карате занимаются более 1700 человек. В сентябре 2026 года на базе СШОР «Пахра» открыли новое отделение киокушина.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.