В Пушкино начали капремонт пятого корпуса гимназии «Тарасовка»

Капитальный ремонт пятого корпуса гимназии «Тарасовка» на Советской улице в микрорайоне Звягино начался с демонтажных работ. Завершить обновление здания планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здание начальной школы 1963 года постройки уже не соответствовало нормативам. Сейчас на объекте площадью около 1900 кв. м работают порядка 25 человек. Рабочие снимают штукатурку, разбирают кровлю, возводят кирпичные парапеты на крыше спортзала, готовятся к устройству межэтажных перекрытий и укреплению несущих стен.

7 ноября ход ремонта проверил глава Пушкинского округа Максим Красноцветов. Он отметил, что особое внимание уделят инженерным коммуникациям.

«В первую очередь, реализуем присоединение школы к инженерным сетям. Обеспечим объект теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением, электроснабжением. Эти моменты уже проработаны и находятся в стадии реализации», — рассказал Максим Красноцветов.

Раньше гимназия отапливалась от старой угольной котельной. Она больше не работает и будет демонтирована. Вместо нее планируют построить газовую котельную с двумя котлами мощностью 250 кВт. Для нее выделили участок площадью 600 кв. м и заключили контракт на строительство газопровода.

Территорию учреждения также благоустроят. После ремонта пятый корпус перепрофилируют и переоборудуют для учеников 5–11-х классов. Работы планируют завершить в 2027 году.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.