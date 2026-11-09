В 14 округах Подмосковья восстановили освещение региональных дорог

Сотрудники Мосавтодора устранили неисправности наружного освещения на региональных дорогах в 14 округах — в городах и вблизи малых населенных пунктов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сотрудники Мосавтодора выявили неисправности линий наружного освещения при обследовании региональных дорог. Освещение оперативно восстановили в 14 округах.

В Балашихе работы провели на Пригородной улице в микрорайоне Саввино и Тополиной улице в деревне Черное; в Пушкинском округе — на Центральной улице в микрорайоне Новая Деревня и в селе Тарасовка; в Сергиево-Посадском округе — вблизи деревни Новинки.

В Подольске освещение восстановили на Симферопольской улице, улице Ленина в микрорайоне Климовск и Московской улице в микрорайоне Львовский. В Серпухове — на Борисовском шоссе в деревне Борисово и в деревне Судимля, в Ступино — на Московской улице в селе Ситне-Щелканово и Шоссейной улице в селе Шугарово.

Также линии отремонтировали в Раменском на Жуковском шоссе в селе Быково, в Мытищах на Старом Дмитровском шоссе в деревне Шолохово, в Химках на Шереметьевском шоссе, в Королеве на улице Исаева, в Луховицах на улице Пушкина и в Солнечногорске на Набережной улице. В Одинцовском округе работы выполнили на Наро-Фоминском шоссе в деревне Акулово, в Егорьевске — на Профсоюзной, Советской улицах и улице Хлебникова.

Неисправное освещение снижает безопасность движения, особенно в осенне-зимний период, когда световой день становится короче.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.