Автоинспекторы в Химках напомнили правила перевозки детей

Сотрудники Госавтоинспекции 9 ноября провели в Химках акцию «Детское кресло». Водителям объяснили, как выбрать и правильно закрепить удерживающее устройство, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Автоинспекторы УМВД России по городскому округу Химки провели с водителями беседы о выборе детского кресла по росту и весу ребенка и его установке в салоне. Участникам раздали тематические памятки и наклейки, напоминающие, что в автомобиле находится ребенок.

С юными пассажирами полицейские обсудили правила поведения в машине. Детям объяснили, почему важно оставаться в кресле, пристегиваться ремнем безопасности и не отвлекать водителя. Им вручили рабочие тетради по правилам дорожного движения и световозвращающие аксессуары.

«Такие акции важны для профилактики нарушений: наличие детского кресла само по себе не гарантирует его правильного использования. Инспекторы на месте объясняют, как подобрать устройство с учетом параметров ребенка и закрепить его в автомобиле», — отметил врип заместителя главы Химок по территориальной безопасности Вадим Лебедев.

Профилактические мероприятия по дорожной безопасности в Химках проходят регулярно. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям правила перевозки детей и проводят разъяснительные беседы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.