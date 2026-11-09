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В Одинцовском филиале МГИМО обсудят коммуникации в энергетической дипломатии

Директор проекта департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации «Росатом» Ольга Головихина проведет 10 ноября мастер-класс по коммуникациям в сфере энергетической дипломатии и права в Одинцовском филиале МГИМО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мастер-класс начнется во вторник, 10 ноября, в 16:00 в зале №6 Международного института энергетической политики и дипломатии Одинцовского филиала МГИМО. Встречу организуют институт и Клуб энергетического права.

Ольга Головихина расскажет о механизмах взаимодействия «Росатома» с общественностью и особенностях продвижения инновационных проектов на международных площадках.

Участники познакомятся с практическими аспектами коммуникационной деятельности корпорации и обсудят с экспертом актуальные вопросы энергетической дипломатии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.