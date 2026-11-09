USD
Доллар США
82,14
0.42 %
EUR
Евро
92,19
0.04 %
CNY
Китайский Юань
12,27
0.07 %
GBP
Фунт стерлингов
110,69
0.46 %

Певец Анатолий Цой экстренно госпитализирован в одну из клиник Китая

Общество

Фото - © Telegram-канал 112

Российского певца Анатолия Цоя экстренно госпитализировали в одну из китайских клиник. Сейчас 37-летний артист чувствует себя хорошо и сохраняет оптимизм, сообщает 112.

В конце октября музыкант был на гастролях в Турции. Там он почувствовал себя плохо и оказался в частной клинике. После лечения ему стало легче, и он продолжил гастроли, отправившись в Китай. Но там состояние певца резко ухудшилось, ему пришлось обратиться к местным врачам.

У Анатолия началось сильное воспаление в брюшной полости, развился перитонит. Также врачи обнаружили внутреннюю гематому. Сейчас Цой находится в китайской клинике, где проходит лечение.

К согласованию тактики лечения подключились и российские специалисты ведущих федеральных центров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.