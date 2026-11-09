Певец Анатолий Цой экстренно госпитализирован в одну из клиник Китая

Российского певца Анатолия Цоя экстренно госпитализировали в одну из китайских клиник. Сейчас 37-летний артист чувствует себя хорошо и сохраняет оптимизм, сообщает 112 .

В конце октября музыкант был на гастролях в Турции. Там он почувствовал себя плохо и оказался в частной клинике. После лечения ему стало легче, и он продолжил гастроли, отправившись в Китай. Но там состояние певца резко ухудшилось, ему пришлось обратиться к местным врачам.

У Анатолия началось сильное воспаление в брюшной полости, развился перитонит. Также врачи обнаружили внутреннюю гематому. Сейчас Цой находится в китайской клинике, где проходит лечение.

К согласованию тактики лечения подключились и российские специалисты ведущих федеральных центров.

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