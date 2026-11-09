В МГИМО-Одинцово провели пятый межвузовский конкурс перевода с листа

Студенты московских вузов 7 ноября приняли участие в пятом межвузовском конкурсе перевода с листа в Одинцовском филиале МГИМО. Мероприятие приурочили к десятилетию кафедры английского языка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организаторами конкурса выступили доценты кафедры английского языка Валентина Лукьянова и Мария Степанова. На открытии участников приветствовала заведующая кафедрой Олеся Гринько.

Студенты московских университетов соревновались в переводе текстов экономической и управленческой тематики. Жюри оценивало точность, полноту, адекватность и другие параметры перевода. В его состав вошли преподаватели перевода ведущих вузов России, которые также работают переводчиками.

Студенты факультета лингвистики и межкультурной коммуникации Одинцовского филиала МГИМО Павел Каштанов и Варвара Яковлева заняли первое и второе места соответственно в номинации «Перевод текстов экономической тематики».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.